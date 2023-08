Sabaudia, choc al mercato nero del pesce: cosa vendono a 50 euro al kg

03 agosto 2023 a

a

a

Non c'è ancora stato il via libera alla commercializzazione, ma i granchi blu, specie aliena che da tre anni si vede lungo il litorale laziale, sarebbero già stati venduti e mangiati. E c'è chi è pronto a dire che si tratti di una pietanza buonissima. A fare affari, come riporta Repubblica, sarebbero degli abusivi, che venderebbero al mercato nero i crostacei originari della sponda occidentale dell’oceano Atlantico. Starebbe succedendo soprattutto tra Sabaudia e Terracina.

Questo granchio? Dimenticatelo: in arrivo la "specie aliena". Ecco l'animale presto sulle nostre tavole | Foto

Qualcuno a Sabaudia avrebbe assicurato che si possono acquistare a 50 euro al chilo, mentre a Terracina si arriverebbe addirittura a 70 euro. "Sono buonissimi, simile all’astice", avrebbe detto chi li ha assaggiati, come si legge su Repubblica. Oggi il numero dei crostacei originari del Nord America appare in costante aumento. E proprio per questo i pescatori sarebbero molto preoccupati. Il motivo? I granchi alieni, con le loro escrescenze spinose e le loro chele, sarebbero in grado di provocare ingenti danni alle reti da pesca.

Tra l'altro, questa specie appare molto forte e adattabile, con nessun predatore in grado di contenerne il numero. Ecco perché, anche secondo i ricercatori, la soluzione potrebbe essere proprio quella di rendere commerciabile la specie, così da liberarne un po' il mare.