Granchi blu invadono il mare italiano: vongole e ostriche, conseguenze drastiche

È lotta contro il granchio blu. In Italia il crostaceo si sta mangiando tutte le vongole, le cozze e le ostriche del Ferrarese e del Rodigino. Posti, questi, che producono la metà di tutti i molluschi del genere in Europa. Molti attribuiscono il boom dell’estate 2023 alla tropicalizzazione del clima, al riscaldamento globale. Eppure si dice anche che i granchi blu siano arrivati nel Mediterraneo con le acque di zavorra: le navi cargo che viaggiano vuote o semivuote caricano acqua in cisterna nel porto di partenza per navigare bilanciate, poi la riversano all’arrivo sostituendola col prodotto.

Una cosa è comunque certa: la situazione va peggiorando. Proprio per questo la Lega ha deciso di presentare una risoluzione. Il Carroccio - si legge - "ha presentato una risoluzione, condivisa da tutta la maggioranza, per arginare i danni causati dal granchio Blu".

D'altronde, si tratta di "un problema che sta mettendo in seria difficoltà la filiera della pesca, ormai diffuso nei mari italiani, non solo concentrato nel delta del Po e nella laguna veneta. Servono azioni concrete a difesa del comparto, in particolare degli allevatori di vongole, che vanno dalla possibilità di prevedere ristori, fino all'individuazione di una filiera. Azioni a breve e lungo termine per le quali siamo in prima linea".