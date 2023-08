Lido di Venezia, "fanno 515 euro": il conto che sconvolge la laguna

09 agosto 2023 a

a

a

Il lido di Venezia inavvicibabile. E non per la mole di gente, bensì per i prezzi alle stelle. Basta considerare che una delle famose "capanne" in prima fila centrale arriva a costare fino a 515 euro al giorno. Una cifra salita in quattro anni del 20 per cento. E poco importa se sotto ci si sta massimo (ufficialmente) in sei dalle 9.30 del mattino fino alle 19.30. Ma non è tutto, perché anche lasciare l’auto in un parcheggio coperto è diventato per pochi. Piazzare la macchina prima di arrivare sull’isola, tra il Tronchetto e Piazzale Roma, può costare fino a 45 euro al giorno.

Mare caraibico, lettino gratis, cena di pesce a 20 euro: ferie, il paradiso a due passi dall'Italia

Non è da meno per chi vuole arrivare al Lido in macchina, dove salire sul traghetto costa dai 13 ai 26 euro per il veicolo (una sola tratta) ai quali vanno aggiunti 9 euro e mezzo (fino all’anno scorso erano 7 euro e mezzo: +26%) per ogni passeggero, autista compreso. E non è un caso - osserva il Corriere della Sera - che quest’anno in Veneto le prenotazioni sono in calo: al mare il tasso di occupazione delle camere si attesta al 74 per cento (era all’88 a fine agosto 2022). D'altronde, oltre al lido di Venezia, anche Jesolo si fa pagare. Qui il parcheggio coperto tutto il giorno, lettini e ombrellone, spuntino al chiosco e aperitivo costano 80 euro.

Lo scontrino che fa esplodere la rivolta in Sicilia: quanto costa un arancino

Due lettini e un ombrellone allo stabilimento Manzoni 27 euro in prima fila, due euro in più del 2019. Nella vicina Caorle, invece, il parcheggio costa 1,5 euro l’ora a 5 metri dal chiosco sulla spiaggia dove per due cornetti, un cappuccino, un caffè e mezzo litro di naturale si spendono 7,80 euro. Insomma, quest'anno andare al mare è diventato un lusso.