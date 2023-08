Giuliacci e il meteo, "estate senescente"? Cambia tutto a Ferragosto, cosa ci attende

14 agosto 2023 a

a

a

L'eterno dilemma dopo Ferragosto: l'estate sta finendo, come cantavano i Righeira nel tormentone simbolo degli anni Ottanta? Oppure afa e caldo hanno in serbo l'ultimo colpo di coda per la gioia di chi si godrà le vacanze al mare e in montagna a fine mese e la disperazione di chi dovrà tornare al lavoro in città? La risposta arriva dal "guru" delle previsioni meteo, Mario Giuliacci, il colonnello che a colpi di editoriali sul suo sito combatte contro le fake news dei "terroristi del tempo". "Niente stop estivo e anzi: sole e caldo protagonisti ancora per un bel po'", è la sua sentenza per il post 15 agosto, la data più attesa dell'estate.

"Una vera bufala! Farlocchi!": meteo-rabbia, chi viene asfaltato da Mario Giuliacci

Vivremo. spiega Giuliacci, "un periodo con un'alta pressione piuttosto invadente". Sta cambiando anche Ferragosto: non più inizio del cosiddetto "periodo senescente" dell'estate, la fase calante segnata da perturbazioni sempre più frequenti e tempo "guastato" da scrosci improvvisi. Questo perché "da alcuni anni abbiamo notato che anticicloni africani particolarmente persistenti possono perdurare non solo per tutto il mese, ma persino fino ai primi di settembre".

"Questa non è una buona notizia": meteo-Giuliacci, il peggiore degli scenari per l'Italia

Ovviamente, è quasi superfluo sottolinearlo, il sole non sarà più quello caldissimo di luglio, e le giornate accorciate faranno il resto, addolcendo un po' la pillola e le temperature. Ma si tratta comunque di "una anomalia: non si vede una perturbazione degna di nota nei prossimi 10 giorni. L'anticiclone africano dovrebbe soggiornare parecchio sul Bacino del Mediterraneo, portando sole indisturbato e temperature spesso al di sopra delle medie". Non sarà un caldo estremo, conclude l'esperto, ma "le temperature saranno sempre un poco sopra le righe, ma per tanti giorni, e quindi è possibile che le anomalie a fine mese si facciano sentire parecchio".