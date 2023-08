Ostia, "appoggiato sul sedere": nudista terrorizzata in spiaggia

18 agosto 2023 a

È stato un Ferragosto tutt’altro da ricordare per una donna che aveva deciso di trascorrere la giornata nella spiaggia per nudisti di Ostia. Mentre era sdraiata a pancia in giù, un uomo si è adagiato al suo fianco e gli ha appoggiato la testa sul sedere. La donna ha reagito immediatamente, alzandosi di scatto: l’uomo ha minimizzato l’accaduto, si è scusato e poi si è tuffato in acqua.

Rimasta turbata, la donna ha deciso di non lasciar perdere: è andata a denunciare l’uomo, che è stato fermato con l’accusa di violenza sessuale. Si tratta di un romeno di 45 anni, che di primo mattino a Ferragosto si è presentato in spiaggia in compagnia di due persone. I tre non erano ben visti all’interno dell’oasi naturalistica di Capocotta, dato che avevano spesso i cellulari in mano: in molti sospettavano che stessero fotografando le persone presenti sulla spiaggia nudista.

Il fatto che abbiano bevuto alcolici sotto il sole per tutta la mattinata deve aver surriscaldato gli animi e soprattutto fatto perdere i freni inibitori, dato che a un certo punto il 45enne romeno ha deciso di appoggiare la faccia al sedere di una conosciuta. La donna ha reagito inveendo contro di lui, dopodiché lo ha denunciato. Il romeno si è presentato il giorno dopo in tribunale con un forte alito di vino: ha sostenuto di non ricordare molto e che forse era caduto sulla signora.