Meteo Giuliacci, "rottura estiva completa sull'Italia": quando cambia tutto

19 agosto 2023 a

a

a

Il caldo africano di questi ultimi giorni non accenna a diminuire. E pare che la situazione non migliorerà la prossima settimana, quando l'Italia dovrà fare i conti con un meteo davvero estremo. "La parola chiave sarà caldo estremo - si legge sul sito di Mario Giuliacci -. Spieghiamo subito ai lettori che non raggiungeremo le temperature folli del mese di luglio. Però diciamo subito che andremo molto al di sopra della media e per parecchi giorni".

Meteo, arriva il ciclone Poppea: temporali e grandinate, quando finisce l'estate

In genere negli ultimi giorni di agosto sarebbe normale assistere al declino dell'estate. Quest'anno invece assistiamo alla sua fase più forte. "L'anticiclone in arrivo sarà estremamente vasto e si rafforzerà ulteriormente, dopo che ha già portato diversi giorni di caldo un po' sopra le righe", spiega ancora il Team MeteoGiuliacci.

"-10 gradi, crollano le temperature": Giuliacci svela la botta finale che rovina l'estate

Dunque, quando finirà questa ondata di calore? Se il periodo che va dal 20 al 24 agosto sarà eccezionale, è probabile che non cambi granché fino al 25 del mese. Qualcosa potrebbe cambiare dal giorno 26, ma è ancora presto per avere delle stime precise. Alcuni modelli, infatti, vedono una "rottura estiva completa"; mentre altri un semplice abbassamento di flusso che porterebbe comunque temporali intensi ma non la fine definitiva del caldo.