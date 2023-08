Abruzzo, chiede una vaschetta per il cane: finisce malissimo

19 agosto 2023 a

a

a

"Il 15 agosto 2023 allo scoccare delle ore 12.00 avendo con me "MIA" una dolcissima golden retriever, ho chiesto un contenitore in polistirolo da 500 cc. ad una gelateria del centro": inizia così il racconto di Stein Martin su Facebook. L'uomo ha spiegato di aver chiesto un contenitore per far bere il suo cane. "Con mio immenso STUPORE - ha continuato l'uomo nel suo post - alla mia richiesta mi hanno risposto che non potevano darmela, allora ho ribadito che era per far bere il cane".

"Prendiamo il gommone", poi lo scontrino-bomba. Ma non è come sembra...

A quel punto l'uomo si sarebbe offerta di pagare il contenitore. E a tal proposito ha scritto: "MI HANNO CHIESTO 1,50€ senza scontrino, scocciati, e me la hanno consegnata". E ancora: "Io sono rimasto basito e perplesso, in questa estate dove tagliare a metà un tramezzino costa 2,00€ succede anche questo". La storia arriva dal comune di Guardiagrele, in Abruzzo.

Non si è fatta attendere la replica del bar. Mattia, un dipendente della gelateria, al Messaggero ha raccontato: "Non è andata proprio così. In realtà avevamo offerto al signore una ciotola di plastica da 200 cc gratuitamente, come facciamo sempre quando ci chiedono di poter far bere il cane per non sprecare una vaschetta di polistirolo che noi usiamo per il gelato. Lui non l'ha voluta e ha chiesto la vaschetta che avrebbe pagato. Io ho chiesto ai colleghi il costo e mi è stato detto che era 1.50 euro".