Porto Cervo, "un caffè e un'orzata": esplode la bufera per lo scontrino

"Ecco quanto abbiamo pagato un caffè e un’orzata a Porto Cervo. Vi anticipo che lo scontrino sarà oltre ogni vostra immaginazione": a scriverlo su Instagram l'influencer Giuseppe Russo, creator della pagina "Il mio viaggio a Napoli". Quest'ultimo, che si è seduto in un bar di Porto Cervo insieme alla fidanzata, ha detto: "Mi aspettavo un prezzo alto, ma non così...".

L'esperienza è stata raccontata in un video finito poi sui social: "Abbiamo scelto un bar a caso del centro. Sul menù una coppetta di gelato costava 30 euro, l'acqua tra i 15 e i 20 euro. Volevamo andare via, ma abbiamo voluto ordinare almeno un caffè e una orzata". L'influencer, poi, ha continuato: "Ci hanno portato, come se si trattasse di un aperitivo, pomodori, carote, pizzette, olive, arachidi e tramezzini e biscotti. Era tutto buonissimo, meno il caffè. Quando abbiamo visto lo scontrino ci è venuto un coccolone: 50 euro totali per il caffè (30 euro) e l'orzata (20 euro). Sapevamo che è una città molto cara ma non così".

I commenti sotto al post non si sono fatti attendere. Qualcuno per esempio ha scritto: "Per questo adoro l’estero, neanche a Beverly Hills questi costi!!". Secondo qualcun altro invece lo scontrino sarebbe falso: "Assolutamente fake....ma perché dare false notizie...".