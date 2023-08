Scontrini, a Treviso mani al collo alla barista: cosa gli ha fatto pagare in più

25 agosto 2023 a

a

a

L’estate degli scontrini folli non è purtroppo ancora finita, ma stavolta a finirci di mezzo è una innocente barista, che si è vista aggredita da un cliente a causa di un sovrapprezzo. Per la verità stavolta il cliente aveva ben poco da lamentarsi: fare una scenata e addirittura prendere per il collo una donna perché sullo scontrino è stato aggiunto un sovrapprezzo di 50 centesimi è completamente folle e da condannare.

"Mi porta un caffè e un'orzata": la sorpresa sconcertante, esplode il caso | Guarda

Il fattaccio è avvenuto nel pomeriggio del 24 agosto in un bar di piazza Carlo Alberto Dalla Chieda a Cornuda, in provincia di Treviso. Un cliente che aveva pagato con il Pos si è accorto che gli era stato aggiunto un sovrapprezzo, che a quanto pare era di soli 50 centesimi. Adirato per quanto accaduto, l’uomo si è diretto dietro al bancone e ha aggredito la barista, prendendola anche per il collo. Per fortuna è stato immediato l’intervento di altri clienti che hanno liberato la donna, che è poi stata portata in ospedale per alcuni accertamenti.

"Conti separati?", "Maleducata": davanti allo scontrino finisce malissimo

Ovviamente sul posto sono stati chiamati i carabinieri, ai quali il folle cliente pare che non abbia opposto resistenza: secondo le varie ricostruzioni, l’uomo avrebbe ammesso di essersi innervosito perché non era stato informato prima del pagamento della commissione aggiuntiva. I carabinieri lo hanno fermato e poi rilasciato, in attesa di denuncia.