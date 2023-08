Torino, bimba cade dal quinto piano: miracolo, la salva un passante

26 agosto 2023 a

A Torino è stata sfiorata la tragedia. Una bambina di 4 anni è caduta dal balcone di un appartamento situato al quinto pianto: a salvarle la vita è stato un passante che è riuscito a prenderla al volo. Il fatto si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 26 agosto: le indagini devono ancora chiarire l’esatta dinamica, ma pare che la bambina fosse seduta sul cornicione. A dare l’allarme è stato un inquilino del palazzo di fronte, che ha attirato l’attenzione di un passante.

Si tratta di Mattia Aguzzi, che è riuscito a salvare la piccola nonostante il volo di cinque piani. La fidanzata ha parlato con Repubblica per ricostruire quanto accaduto: "Stavamo passando eravamo a piedi. Abbiamo sentito urlare un ragazzo del balcone del palazzo di fronte che le diceva di stare lì ferma. La bambina era seduta sul cornicione. Io ho provato a citofonare a tutti nel palazzo per avvisare che c'era una bambina sul cornicione, ma quando mi sono girata la bambina era già giù e Mattia l'aveva presa al volo”.

“Lui è caduto sulle ginocchia - ha proseguito la ragazza - si è messa a piangere e a quel punto abbiamo detto: È viva. È stato bravissimo. Anche il ragazzo dal balcone, se non l'avesse vista lui non ce ne saremmo accorti. Mattia un supereroe? Fa palestra, lavora come impiegato in banca. Sta bene”. Insomma, tutto è finito nel migliore dei modi: la bimba è ancora ricoverata al Regina Margherita, ma le sue condizioni sono buone.