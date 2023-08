Paolo Sottocorona avverte tutti: "Meteo, situazione seria", ecco dove

28 agosto 2023 a

a

a

"La situazione si è presentata come molto impegnativa e molto pesante al Nord": Paolo Sottocorona lo ha detto durante il collegamento con Omnibus su La7. Il meteorologo è tornato sul piccolo schermo dopo le ferie estive. Il focus di questa mattina era tutto sul maltempo che già da ieri si è abbattuto sull'Italia. "Questa mattina c’è il primo nuovo contatto del rientro, c’è poco tempo per salutarvi e ringraziarvi di quello che mi avete scritto e di qualche bentornato. Un pochino di pausa serve sempre, ora ricominciamo", ha detto Sottocorona.

Meteo, Sottocorona avverte: "Segnatevi questa data, cambia davvero tutto"

"Oggi i fenomeni più intensi sono al Nord, qualche pioggia arriva al Centro, ma sono deboli, nel pomeriggio arriveranno pure sul Centro - ha spiegato l'esperto -. Al Nord c’è una tendenza all’attenuazione del maltempo, mentre al Centro in particolare saranno battute le coste occidentali e il versante tirrenico. Sull’Adriatico non sono previste piogge. Domani ancora fenomeni intensi al Nord, ma sul Nord-Ovest e sulle Alpi centrali i fenomeni sono più deboli, ancora fenomeni intensi al Centro e al Sud tirrenico, con qualche pioggia, minori rispetto al Nord".

Paolo Sottocorona in ferie? Inquietante: come lo sostituiscono a La7

Mercoledì 30 agosto, invece, la perturbazione colpirà solo il Veneto e parte della Romagna, mentre al Centro ci sarà una forte attenuazione. Per quanto riguarda le temperature, "al Sud c’è qualche zona isolata con temperature sopra i 35-36 gradi - ha continuato Sottocorona -. Sul Tirreno 22-24 gradi, al Nord il calo si è già visto nelle scorse ore. L’andamento segue ovviamente quello del tempo, ci sarà un passaggio piuttosto forte”. Infine ha chiosato: “In generale sarà una situazione piuttosto seria per via di questa tempesta”.