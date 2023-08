Foggia, uccisa a coltellate nella sua tabaccheria: è caccia al killer

28 agosto 2023 a

È stata uccisa a coltellate nella sua tabaccheria. Francesca Marasco, titolare di 72 anni, è stata aggredita nella sua rivendita a Foggia, in via Marchese De Rosa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Tra le prime ipotesi, quella di una rapina finita male. Ma per vederci chiaro gli investigatori stanno individuando eventuali telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso immagini utili a identificare l'assassino.

"Era una persona molto gentile e conosciuta da tutti nel quartiere", la descrive un residente: "Lavorava da sola. Non era sposata. Fino a qualche anno fa nel negozio c'era anche la madre ma poi è venuta a mancare e Francesca, da allora gestiva tutto da sola". L'uomo rivela che "alle 12 sono passato con il cane davanti all'ingresso della tabaccheria e sembrava tutto tranquillo. Poi abbiamo sentito molte sirene e abbiamo appreso cosa era accaduto. Foggia non è più un posto sicuro".

Francesca aveva riaperto oggi dopo alcuni giorni di ferie. A scoprire il suo corpo riverso a terra e ad allertare le forze dell'ordine e i soccorsi un cliente della rivendita. Per ora è stata rinvenuta l'arma, pochi metri fuori dalla ricevitoria, un coltello con ogni probabilità abbandonato dall'assassino in fuga, che si trovava a poche decine di metri dall'attività commerciale.