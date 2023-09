Giorgia Meloni, "medaglia d'oro al valor civile": la scelta su Giovanbattista Cutolo

07 settembre 2023 a

La premier Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli la scorsa settimana da un 17enne per una banale lite per un parcheggio. In conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha messo a punto il decreto Caivano contro la violenza e la criminalità giovanile, Meloni ha accennato proprio a questo faccia a faccia, molto emozionante e forse decisivo nell'impostazione delle misure di prevenzione decise dal governo.

"Ho trovato una donna che vuole combattere, sono rimasta molto colpita dalla forza di questa donna", ha premesso la presidente del Consiglio, per poi annunciare: "Intendiamo proporre la medaglia d'oro al valor civile per Giovanbattista, chiamato da tutti Giogio. "Lo ha chiesto sua madre e credo sia doveroso", ha concluso la Meloni.

La tragica vicenda ha colpito tutta Italia ma soprattutto Napoli e la società civile partenopea. Il noto rapper Geolier che mercoledì ha partecipato ai funerali del giovane musicista scriverà una canzone per inneggiare alla legalità. Lo ha annunciato proprio la signora Di Maggio, al termine dell'incontro di Palazzo Chigi. Geolier aveva portato una corona di fiori sulla bara del giovane ucciso e si era soffermato a parlare con la mamma che aveva abbracciato.