Rai, terremoto in diretta durante il tg: "Calmi, tranquilli...". Ma è panico in studio

08 settembre 2023

Il terremoto a Napoli, con una scossa di magnitudo 3.8, ieri sera è stato avvertito anche nello studio dove andava in onda il Tg Rai regionale. “C’è un terremoto in corso. Scusateci, interrompiamo un attimo il telegiornale. Siamo ancora in diretta, stiamo calmi, stiamo tranquilli…”, ha commentato - con sangue freddo - Alessandro Di Liegro, il conduttore dell’edizione. La scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 19.45 del 7 settembre nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato localizzato a due km di profondità.

“Dalle ore 19.45 l’Ingv ha registrato uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile”, si legge in una nota ufficiale." La scossa - prosegue la nota è stata avvertita dalla popolazione, ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni“. Il terremoto ha allarmato la popolazione campana. Molte cittadini, dopo aver sentito il sisma, si sono rapidamente riversati nelle vie delle città. A Fuorigrotta in molti sono scesi in strada, mentre a Pozzuoli il sindaco Luigi Manzoni ha convocato una riunione urgente del Centro Operativo Comunale.