Supermercati, "come risparmiare 3.500 euro l'anno": la classifica salva conto-corrente

Altroconsumo , l'associazione a fianco dei diritti dei consumatori , ha pubblicato l' indagine annuale sui supermercati più convenienti in Italia . L'organizzazione “quest'anno più che mai arriva in soccorso del portafoglio degli italiani, aiutandoli a individuare le insegne risultate più convenienti”, si legge in una nota. Una coppia con due figli può infatti risparmiare fino a 3.455 euro all'anno , rispetto a quanto spende mediamente (8.548 euro), acquistando i prodotti in assoluto più economici in vendita nei discount.

In's Mercato è lo discount più conveniente al momento delle rilevazioni, sia per la spesa mista sia per quella dei prodotti economici. Nella spesa di prodotti di marca primeggiano invece Esselunga Superstore e Famila Superstore , che è prima anche nella categoria spesa mista per iper e super. Spazio Conad conquista il primo posto per la spesa private label.

L'analisi di Altroconsumo ha premiato Vicenza come la città dove, scegliendo il supermercato con la possibilità di spesa minima più bassa, si può risparmiare di più in assoluto. Seguono Cremona, Mantova, Bologna, Bergamo, Roma e Reggio Emilia. Ultime classifiche, invece, Sassari e Palermo . L'indagine ha messo in evidenza un'oscillazione di prezzo che può giungere quasi al 200% per alcuni prodotti di marca presenti in diversi punti di vendita nella medesima città. Lo stesso prodotto, dunque, può arrivare a costare fino a tre volte tanto. Dipende da dove lo si compra.