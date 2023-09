Peste suina in Italia, scattano le "zone di restrizione": i Comuni blindati

09 settembre 2023 a

La peste suina africana inizia a far paura. Saliti ormai a 8 i focolai registrati nella provincia di Pavia, l'Unione europea prende i primi provvedimenti. Sono infatti state estese su tutto il Pavese le zone di protezione e di sorveglianza con piccole differenze tra un territorio e l’altro. Ad esempio Zinasco, Dorno e Montebello della Battaglia, là dove si trovano allevamenti infetti, sono stati inseriti nella zona di protezione, mentre Vigevano e la Lomellina come Pavia e il Pavese, nella zona di sorveglianza.

E ancora, stando a quanto riportato dal Giorno: appartengono alla zona di restrizione I Colli verdi, Volpara e Rocca de’ Giorgi e alla zona di restrizione II Brallo di Pregola, Santa Margherita Staffora, Menconico, Romagnese, Zavattarello, Val di Nizza, Montesegale, Godiasco Salice Terme, Ponte Nizza, Bagnaria, Cecima, e Varzi. Non solo, perché nel tentativo di contenere la diffusione del virus intervengono i carabinieri. Sono già operative, giorno e notte, 11 pattuglie dei forestali nelle aree di protezione fuori dalle aziende interessate dalla Psa. Il gruppo è supportato da altre 10 unità provenienti da Cremona, Milano e Varese.

"La misura emergenziale – si legge in un comunicato – è stata stabilita di concerto con i vertici dell’Ats che hanno valutato positivamente l’opportunità di impiegare nuove risorse umane per garantire la sicurezza del territorio dal rischio di possibili infezioni. Come noto, infatti, la Psa è particolarmente contagiosa e tutte le istituzioni hanno convenuto sulla necessità di incrementare le misure di sicurezza attiva nelle zone di protezione e sorveglianza. Una risposta efficace e concreta a supporto della popolazione e delle attività produttive e che conferma ulteriormente la collaborazione e la sinergia tra l’Arma e tutte le istituzioni". Ma, come spiegato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per debellare il virus serve "uccidere tutti gli animali ammalati". E così al momento si contano oltre 11mila maiali abbattuti. Una decisione che ha inevitabilmente sollevato le critiche degli animalisti.