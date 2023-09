Mario Giuliacci, "ci saranno gravi conseguenze": meteo, verso giorni tragici

14 settembre 2023 a

a

a

Il bollettino-meteo diffuso dal colonnello Mario Giuliacci parla chiaro, anzi chiarissimo: a causa della pausa dell'anticiclone africano, il weekend in arrivo per l'Italia sarà turbolento, movimento. In particolare per il Nord, dove sono attese perturbazioni e temporali.

Mario Giuliacci, clicca qui e leggi tutti gli approfondimenti sul suo sito

Ma al netto di quanto svelato dai modelli previsionali, Mario Giuliacci sul suo sito si presta ad altre considerazioni. Un poco inquietante. Ed esordisce sottolineando: "L'analisi meteo di questi giorni è chiara. Nonostante ci siano piogge e temporali moderatamente frequenti sulle aree del settentrione, fa decisamente troppo caldo. Se il Centro e il Sud Italia sono alle prese con temperature decisamente sopra le medie, anche il Nord sta registrando valori termici più consoni a agosto che a settembre. Quest'ultimo mese sta diventando un vero e proprio prosieguo dell'estate. Ma questo che cosa potrebbe comportare?", s'interroga il colonnello.

Meteo, l'estate finisce in una notte: cosa accadrà tra poche ore

Il punto è che il caldo accumulato, ora, rischia di essere davvero troppo. Morale della favola, si rischia una nuova ondata di fenomeni estremi. "Premesso il fatto che è impossibile dire se un fenomeno meteo violento colpisco colpirà o no una determinata regione nei prossimi periodi, possiamo parlare solamente di rischio. Avere mari molto caldi e un'atmosfera ancora caldo-umida sono delle condizioni predisponenti per l'arrivo di fenomeni severi", ammonisce e conclude il colonnello Giuliacci.