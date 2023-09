Paolo Sottocorona, dove arriva la tempesta: "Cambiamento netto"

14 settembre 2023 a

Fate attenzione alle condizioni meteo dei prossimi giorni. Come sottolineano le previsioni per La7 di Paolo Sottocorona bisogna prepararsi a un "cambiamento netto" nella giornata di venerdì. Infatti è lo stesso esperto a lanciare l'allarme per il weekend che sta per arrivare: "Qui il cambiamento è netto, situazioni critiche". E di fatto nel mirino c'è il Nord Italia con possibili forti precipitazioni anche sulla Sardegna.

Al centro dovrebbero arrivare solo piogge leggere, mentre al Sud solo qualche nuvola. E di fatto, secondo le proiezioni, sabato troveremo massime sui 20 gradi al Nord, nuvoloni e piogge a tratti persistenti su Liguria, Appennino settentrionale e dal pomeriggio anche su Emilia Romagna, Triveneto e Toscana; domenica la risalita di aria molto calda dalla Tunisia porterà il sole ovunque con la colonnina di mercurio a 33 gradi a Terni, 34 a Benevento e 38 ad Oristano per citare alcune delle città più calde, ma anche quasi 30 gradi a Milano.

Ma attenzione: come sottolineano gli esperti di 3bmeteo nei prossimi giorni potrebbe abbattersi sul Paese una vera e propria tempesta atlantica con rovesci in diverse regioni e con un drastico calo delle temperature. Il maltempo potrebbe colpire di più il Nordest con rovesci e temporali soprattutto in Friuli Venezia Giulia. Dunque per il weekend bisogna fare attenzione.