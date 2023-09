Pantelleria, dà fuoco alla moglie: lei gravissima, lui rischia di restare cieco

23 settembre 2023 a

Altro tentativo di femminicidio. Questa volta accade a Pantelleria, dove una donna si trova in gravi condizioni. A ridurla così il marito, che la notte scorsa le ha gettato addosso del liquido infiammabile e le ha dato fuoco. La 48enne si trova ora ricoverata all'ospedale Civico di Palermo con ustioni sul 70 per cento del corpo. Il marito è rimasto ustionato al volto con il ritorno di fiamma e rischia di restare cieco. Per lui si attende il carcere.

Al momento procedono le indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Trapani. Una storia di famiglia che da tempo era sfociata in litigi anche se vere e proprie denunce non c'erano mai state. La donna, con cinque figli, veniva da un precedente matrimonio. La coppia abitava in Via Maggiuluvedi, non molto distante dal centro principale del paese. L'uomo ora è ricoverato anche lui in ospedale ed è stato individuato dai carabinieri come il responsabile dell'efferato gesto.

Solo qualche ora prima un altro tentato omicidio ha occupato la cronaca italiana. Ad Asti un uomo ha gambizzato una donna di 45 anni che aveva difeso la figlia 17enne dalla sua avance. Giuseppe De Luca, questo è il suo nome, è pregiudicato e conoscente della donna. Nel tardo pomeriggio di ieri, per cause ancora da accertare, dopo aver discusso con la vittima, ha estratto la pistola ed esploso due colpi, mirando alle gambe. A incastrare l'uomo ancora una volta i testimoni e le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza nella zona dell'aggressione.