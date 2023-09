Meteo, Italia spaccata dopo la grandine: domenica critica, cosa accadrà

23 settembre 2023 a

L'autunno piomba sull'Italia: domani, domenica 24 settembre, una certa instabilità continuerà a insistere sulla Penisola. All'origine un vortice ciclonico che, andandosi a posizionare sul Gargano nel pomeriggio, terrà sotto scacco soprattutto il medio Adriatico e più in generale l'estremo Sud. Sole, invece, sulle regioni centrali tirreniche, la Sardegna e il Settentrione, fatta eccezione per la Romagna.

Scendendo nel dettaglio, come spiega 3BMeteo, al nord ci saranno prevalentemente condizioni di tempo stabile e soleggiato. Qualche annuvolamento irregolare e qualche rovescio solo sulla Romagna. Al centro, invece, il tempo non sarà soleggiato su Marche, Umbria e Abruzzo, che saranno colpite invece da piogge e rovesci. Tempo instabile pure al Sud, in particolare su Molise e Puglia settentrionale, dove ci saranno rovesci e temporali anche intensi. La pioggia, poi, è attesa anche in Basilicata, Calabria e Sicilia.

Qualche rovescio bagnerà pure la Campania, soprattutto nel pomeriggio. Mentre in Sardegna sarà per lo più soleggiato. Al sud e lungo l'Adriatico le temperature saranno in ulteriore calo, con massime anche sotto la media del periodo. Al centro-nord, invece, i valori termici saranno stabili. In ogni caso, è importante fare attenzione ai cosiddetti temporali di calore, che seppur brevi sono spesso intensi e pericolosi.