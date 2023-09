Saman Abbas, se il killer è islamico le femministe tacciono

24 settembre 2023 a

a

a

L'autopsia effettuata sul cadavere di Saman Abbas rivela che sarebbe stata strangolata a mani nude, dunque seppellita in una buca scavata con delle pale. Il tutto per volere del padre, con la complicità della madre. Una storia dell'orrore, dovuta al fatto che la famiglia voleva dare Saman in sposa a un cugino che viveva in Pakistan, ma lei si ribellava. Lei voleva vivere qui, in Italia, nell'Occidente libero. Un caso agghiacciante, che mette però in luce anche le solite ipocrisie. Una su tutte: se il killer è islamico, le femministe tacciono.

Clicca qui, registrati a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Lucia Esposito