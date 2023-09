Mario Giuliacci, meteo ribaltato nel weekend sull'Italia: stop alle piogge

26 settembre 2023 a

Il meteo cambia ancora gli scenari. Il prossimo weekend, dopo le piogge di questi giorni da nord a sud e il drastico calo delle temperature, di fatto assisteremo a una breve inversione di tendenza che accompagnerà le giornate di sabato e domenica. Come riporta il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it, il caldo tornerà sull'Italia regalando due giorni d'estate piena.

"Tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, un promontorio del vasto anticiclone africano proverà ad allungarsi verso il bacino del mediterraneo. In poche parole, ritornerà il caldo estivo. Questo perché dai prossimi giorni e soprattutto nel prossimo weekend masse d’aria calda provenienti dal deserto del Sahara si allungheranno dalle coste del Nord Africa fino a raggiungere il Mediterraneo e l’Europa centro-occidentale, come se fosse piena estate", spiega il colonnello.

Giuliacci, quando torna il caldo anomalo: meteo impazzito

Ecco dunque nel dettaglio le previsioni: "Già nella giornata di sabato 30 settembre anche le temperature aumenteranno con valori che andranno oltre le medie del periodo. Nella giornata di domenica 1 ottobre si potranno raggiungere temperature massime di 28-30°C in Pianura Padana, in Sicilia e Sardegna e sulle regioni che si affacciano sul Mar Tirreno. In Toscana e in Lazio si potranno raggiungere massime ancora più elevate, 30-32°C, specialmente in città come Roma e Firenze".