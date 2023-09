Mario Giuliacci, "pioggia ogni giorno": 7 giorni da incubo, dove e quando

28 settembre 2023 a

Il tempo previsto nei prossimi dieci giorni, da giovedì 28 settembre fino al 10 ottobre, sarà caratterizzato da due "ottobrate" intervallate da una fase piovosa. Ne ha parlato il colonnello Mario Giuliacci in un video pubblicato su meteogiuliacci.it: "Ci saranno due fasi tipiche da ottobrata, interrotte da una breve fase piovosa di origine atlantica. La prima fase va dal 28 settembre al 4 ottobre: un'alta pressione centrata sulla Spagna, quindi non africana, sospingerà sull'Italia aria subtropicale calda atlantica, quindi ci sarà bel tempo soprattutto al Centro Nord con temperature sopra la media, insomma farà un po' caldo". Diversa la situazione al Sud, dove invece "un vortice di bassa pressione centrato in prossimità della Grecia sospinge venti temporaleschi, questo sempre fino al 3 ottobre", ha spiegato ancora il meteorologo.

Per quanto riguarda la fase che va dal 4 al 7 ottobre, invece, sarà caratterizzata da temporaleschi correnti atlantiche, che raggiungeranno soprattutto il Centro Nord ma marginalmente anche il Sud e porteranno un calo delle temperature. Infine, l'ultima fase, quella che va dall'8 al 10 ottobre: "Un'alta pressione centrata sull'Europa centro-occidentale raggiunge anche l'Italia, portando tempo bello e soleggiato ovunque con temperature su valori normali per questo periodo dell'anno", ha sottolineato l'esperto. Che ha previsto temperature gradevoli intorno ai 25 gradi. Tornando alla prima fase, poi, Giuliacci ha spiegato che "rovesci e temporali li avremo tra il 28 e il 30 quasi tutti i giorni sulle regionali meridionali. E saranno particolarmente forti venerdì sulla Calabria".