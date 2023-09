Mario Giuliacci spiazza Bianca Berlinguer: "Temperature su, ecco fino a quando"

27 settembre 2023 a

Il colonnello Mario Giuliacci, in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, su Rete 4, nella puntata del 26 settembre interviene sul tema del cambiamento climatico e avverte che il continuo utilizzo dei combustibili fossili ha come effetto un ulteriore aumento delle temperature fino al 2030. E annuncia che il grande caldo durerà almeno fino al 4 ottobre prossimo.

"Il 70 per cento degli uomini di scienza pensano che il riscaldamento globale sia colpa dell'uomo", premette il meteorologo. "E io faccio parte di quel 70 per cento anche se ci sono illustri studiosi come Zichichi e Rubia che sono negazionisti", sottolinea Giuliacci. Secondo il quale però "una cosa è certa: nell'uso delle energie rinnovabili l'uomo è partito in ritardo. Tra il 2025 e il 2030 raggiungeremo il massimo consumo dei combustibili fossili e la temperatura crescerà ancora di più".

In questo scenario si deve aggiungere il fatto che il mar Mediterraneo "è uno degli hot spot del globo", ovvero fa parte di quei luoghi del pianeta "dove la temperatura cresce di più". "Ormai", conclude il meteorologo, "la stagione del caldo arriva anche 3 mesi prima e va avanti anche oltre il mese di agosto. Quest'anno, ad esempio, ce la porteremo dietro almeno fino al 3-4 ottobre".