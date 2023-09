Mario Giuliacci stravolge le previsioni sull'Italia: "L'autunno non parte"

27 settembre 2023 a

Un quadro preoccupante con un autunno che non riesce a partire. Il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it traccia il quadro meteo di ciò che ci aspetta nelle prossime settimane. E a suo dire, non ci sono buone notizie. Infatti secondo l'esperto i temporali e la pioggia al nord di questi giorni sono fenomeni isolati e passeggeri.

A quanto pare l'alta pressione continuerà a dominare a lungo e questo potrebbe stravolgere gli scenari per l'autunno: "L'autunno non riesce a partire. Alcuni diranno sì, ma ora fa più freddo ed è piovuto parecchio. Ovviamente non possiamo dare torto ad alcuni abitanti del Nord Italia che hanno avuto una settimana di piogge molto frequenti.

Giuliacci, quando torna il caldo anomalo: meteo impazzito

Ma è stato un quadro isolato e la maggior parte del nostro paese è rimasta sotto anticiclone". E ancora: "La stagione estiva continua a far parlare fin troppo di sé. Dopo che è partita con un leggero ritardo e giugno è stato un mese piuttosto perturbato, a cominciare dal mese di luglio la situazione meteorologica a livello europeo è stata comandata dall'anticiclone africano. Tale figura barica, infatti, è davvero troppo presente e coinvolge le nostre regioni in maniera decisamente eccessiva". Insomma a quanto pare per avere un drastico calo delle temperature dovremo attendere ancora un po'.