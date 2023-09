Mario Giuliacci, il 5 ottobre finisce il caldo: arriva il freddo sull'Italia

30 settembre 2023 a

Il meteo cambierà volto. E lo farà anche in fretta. Nel giro di cinque giorni il quadro subirà una mutazione che potrebbe archiviare in modo definitivo il caldo e le temperature sopra la media di questi giorni. Come riporta il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito MeteoGiuliacci.it, queste ore e questi giorni che vanno dal weekend alla prima settimana di ottobre, porteranno a uno sconvolgimento dello scenario metereologico. Infatti il caldo uscirà di scena dopo un breve Ottobrata e lascerà spazio a temperature più coerenti con le medie stagionali che saranno un primo assaggio di freddo. La data da segnare in rosso è quella di giovedì 5 ottobre.

Quel giorno le temperature si abbasseranno con un drastico calo che potrebbe davvero togliere di mezzo il caldo estivo che in questi giorni sta facebdo sentire nuovamente la sua voce. Per il momento resta la presenza di anticicloni piuttosto decisi che hanno portato a un rialzo consistente delle temperature. Ma questa parentesi durerà davvero poco e già nella prima decade di ottobre assisteremo a una inversione di tendenza.

Non è chiaro se al crollo delle temperature si affincherà anche una ondata di piogge ma di fatto il quadro è in continua evoluzione. Nelle scorse settimane già il nord ha dovuto fare i conti con alcune intense precipitazioni che poi, in una fase successiva, si sono spostate al sud. Adesso lo scenario potrebbe ripetersi partendo da temperature più rigide. Bisognerà attendere il 5 ottobre per capire cosa accadrà. Di certo il caldo di questi giorni rappresenta una eccezione. Ma non è escluso un ritorno di temperature fuori media anche nei primi giorni novembre con l'estate di San Martino. Insomma assisteremo ad un effetto tira e molla che ci accompagnerà fino all'inizio dell'autunno. Ma prepariamoci ad affrontare un periodo di temperature decisamente più basse rispetto a quelle di questi giorni.