Mestre, pullman giù da un cavalcavia: "Scena apocalittica", 21 vittime

Tragedia a Mestre: un pullman con diverse persone a bordo è precipitato questa sera dal cavalcavia della Vempa, da un'altezza di 15 metri, finendo sul sedime ferrioviario che scorre accanto alla strada e prendendo fuoco subito dopo l'impatto. Stando a quanto appreso da fonti qualificate, ci sarebbero per ora 21 morti accertati, tra cui due bambini, una ventina di feriti e diversi dispersi. Sul posto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che in collegamento con RaiNews24 ha riferito: "La novità dell'ultima ora è che sembra trattarsi di un pullman di linea ma adibito al trasporto dei turisti in un campeggio. Sembra fossero a bordo molti stranieri, anche dei bambini. Abbiamo trovato documenti ucraini. Ora stiamo ancora estraendo gli ultimi corpi, molti sono ancora incastrati. Una tragedia immane".

Intanto sul posto sono arrivate molte autoambulanze per prestare i primi soccorsi oltre a Vigili del Fuoco e Polizia Ferroviaria. Sospesa, per ora, la linea ferroviaria tra Mestre e Venezia, che ha subito dei danni dopo il drammatico incidente. "Un'immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell'autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole", ha scritto il primo cittadino di Venezia su Twitter.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini "sta seguendo l'evoluzione del drammatico incidente", secondo quanto riferito dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Esprimo il piu' profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia", ha fatto sapere invece la premier Giorgia Meloni.

A quanto si apprende, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al sindaco di Venezia Brugnaro per esprimergli il suo cordoglio per la gravissima tragedia.