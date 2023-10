Mario Giuliacci, temperature in caduta libera: dove precipitano e quando

11 ottobre 2023 a

Il caldo che non ha mollato la presa nei primi dieci giorni di ottobre lascerà presto spazio a un clima più fresco e autunnale. E non è escluso, nei prossimi giorni, anche un primo assaggio di inverno. A parlare di questo possibile ribaltone è il sito meteogiuliacci.it, secondo cui la svolta potrebbe arrivare tra non molto tempo.

Questa settimana, comunque, dovremo ancora fare i conti con l’alta pressione: "Ci attendono altre giornate soleggiate e insolitamente calde, con temperature da fine estate in molte regioni. Temperature che anche nei giorni passati hanno stabilito veri e propri record", scrive il sito del noto meteorologo. Il riferimento è ai giorni di sabato 7 e domenica 8 ottobre, quando si sono raggiunti dei record di caldo soprattutto nelle grandi città, come Roma e Milano.

Il cambiamento vero e proprio potrebbe arrivare tra domenica 15 e lunedì 16 ottobre, quando una perturbazione porterà con sé piogge e temperature più fresche. Poi, intorno al 20 di ottobre, secondo le previsioni, a fare irruzione sull’Italia potrebbero essere delle fredde correnti orientali in grado di far abbassare bruscamente le temperature. "Potrebbe davvero arrivare il freddo, con un crollo termico anche di 8-10 gradi e l’arrivo di un po’ di freddo praticamente invernale in gran parte del Centro-Nord", si legge sul sito di Giuliacci. Che non esclude anche l'arrivo di nevicate fino a quote piuttosto basse per il periodo, anche al di sotto dei 1000 metri.