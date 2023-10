Vecchietto aggredito a Firenze, Paragone: "Perché restiamo paralizzati davanti alla violenza"

14 ottobre 2023 a

A Firenze, l’altro giorno Giampaolo, di 91 anni, ex atleta, è stato aggredito in pieno centro. È stato strattonato e picchiato da un giovane somalo che voleva rubargli l'orologio. In un articolo su Libero, Gianluigi Paragone riflette sulla vicenda, sul fatto che nessuno sia intervenuto per difendere l'anziano e sulla paura che ci paralizza di fronte alla violenza.

