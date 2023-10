Meteorite caduto in Sardegna: l'avvertimento degli esperti: "Non toccate"

14 ottobre 2023 a

a

a

Caccia al meteorite caduto in Sardegna. La zona interessata sarebbe quella a circa un chilometro a nord-ovest del centro di Armungia, paesino di 400 abitanti a 65 km da Cagliari. "Il fireball ripreso l'8 ottobre 2023 alle 23:53 locali dalle camere Prisma del Sardinia Radio Telescope e del Gennargentu è associato a una caduta di materiale extraterrestre di origine asteroidale - si legge su Prima rete italiana per la sorveglianza sistematica di meteore e atmosfera -. Ecco tutte le indicazioni sulla zona dello strewn field, ma attenzione perché la meteorite è piccola (4-5 cm di diametro) e ritrovarla in un territorio impervio come quello sardo non sarà facile".

In ogni caso per gli esperti si tratta di "un oggetto piccolo che però vale la pena cercare". Motivo per cui "se vi capita di passare nei boschi intorno ad Armungia, date un'occhiata al suolo alla ricerca di sassi di colore molto scuro, opachi e di qualche centimetro di diametro: potrebbe essere la meteorite".

Meteorite, la collisione che ha sfiorato la Terra: panico alla Nasa, cosa hanno nascosto

Se così fosse, meglio "non toccare niente, fate una foto con lo smartphone, prendete nota delle coordinate Gps e inviate il tutto via email al Project Office di Prisma (prisma_po inaf.it), i nostri esperti vi risponderanno il prima possibile per dirvi se si tratta di una meteorite e come raccoglierla nel modo più corretto". In alternativa - si legge nell'appello, "potete chiamare direttamente il coordinatore nazionale di Prisma, Daniele Gardiol dell'Inaf-Osservatorio di Astrofisica di Torino al numero 3491977591".