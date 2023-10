Mario Giuliacci, il meteo di settimana prossima: "Nuovo peggioramento", ecco da quando

22 ottobre 2023 a

Un weekend, quello che sta per concludersi, caratterizzato dal maltempo. E le previsioni meteo che cosa indicano, per la prossima settimana? Una risposta arriva dal colonnello Mario Giuliacci e dall'ultimo bollettino pubblicato sul suo sito.

Secondo quanto rivelano i modelli, "tra le giornate di lunedì 23 e mercoledì 25 ottobre arriveranno nuovi contributi di aria umida che manterranno uno scenario piuttosto dinamico con la possibilità che si verifichino ulteriori fenomeni instabili sul Centro-Nord", premette Giuliacci.

Dunque, per quel che riguarda il Sud, le zone potrebbero non essere coinvolte dai flussi d'aria umida. Come conseguenza, le temperature dovrebbero mantenersi al di sopra delle medie. "Nella seconda parte della prossima settimana avremo un nuovo peggioramento portato da una struttura depressionaria collocata tra Islanda e Regno Unito che indirizzerà verso il nostro paese, flussi umidi atlantici", conclude Mario Giuliacci.