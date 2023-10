Mario Giuliacci, i due giorni da incubo sull'Italia: investita da bombe d'acqua

15 ottobre 2023 a

Freddo, piogge e forti temporali. Mario Giuliacci non ha dubbi: qui cambia tutto. Il caldo sarà presto un lontano ricordo e dovremo fare i conti con un drastico calo delle temperature che annuncia l'ingresso dell'autunno e apre già una finestra sull'inverno. Come riporta sul suo sito meteogiuliacci.it, la situazione è in continua evoluzione: "La prossima settimana sarà decisamente più vivace delle ultime, con il passaggio di alcune perturbazioni capaci di portare piogge che, in alcune regioni, saranno anche abbondanti. Da una parte infatti l'alta pressione si ritirerà verso più basse latitudini, dall'altra un Ciclone d'Islanda particolarmente attivo sospingerà verso l'Europa una serie di perturbazioni atlantiche". Un quadro dunque totalmente diverso da quello di queste ultime settimane e che potrebbe riservare ulteriori sorprese.

E ancora: "la nuova settimana si aprirà lunedì con piogge sparse che, specie tra pomeriggio e sera, bagneranno le il Sud, accompagnate anche da dei temporali e quindi dalla possibilità di locali forti acquazzoni. A metà settimana, tra martedì e giovedì, piogge sparse per lo più di moderata intensità sono invece attese al Nord, Toscana, Umbria e Marche. Ma la fase di maltempo più intenso è quella attesa nell'ultima parte della settimana: tra venerdì 20 e domenica 22 sono attese piogge e temporali diffusi, con la possibilità di veri e propri nubifragi".

Insomma il prossimo weekend potrebbe essere quello della svolta più dura con piogge intense. Infine, sempre Giuliacci, fa il punto sulle temperature: "Nel weekend del 21-22 ottobre infatti è probabile che l'Italia venga raggiunta da correnti relativamente più fredde capaci di causare un brusco abbassamento delle temperature in gran parte del Paese".