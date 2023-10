Meteo, Giuliacci rivela il "giorno del freddo": quando il gelo piomba sull'Italia

28 ottobre 2023 a

Dopo un inizio d'autunno mite arriverà il freddo vero, con temperature anche al di sotto delle medie di stagione. Secondo quanto rivela il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito di previsioni del tempo, stanno infatti per piombare sull'Italia il freddo e la neve fino a bassa quota. "Ebbene, le ultime proiezioni dei modelli previsionali descrivono il percorso attraverso cui il freddo si farà strada sul nostro Paese e indicano la possibile data della svolta, quella in cui le temperature si abbasseranno su valori inferiori alle medie stagionali e i fiocchi di neve scenderanno fino a quote piuttosto basse", scrive il meteorologo.

"L'autunno, in base a queste proiezioni, potrebbe alzare la voce nel primo fine settimana di novembre, intorno al 4-5 novembre", avverte Giuliacci, "anche se il brusco cambiamento coinvolgerà solo alcune zone del Paese".

Insomma, "cosa dobbiamo attenderci quindi nel primo fine settimana di novembre? In base agli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali, correnti fredde provenienti dalle regioni settentrionali dell'Atlantico, al confine con la Groenlandia, riusciranno a infiltrarsi sul Nord Italia, causando qui un sensibile abbassamento delle temperature e una fase di maltempo che, sulle Alpi, si tradurrà in nevicate anche al di sotto dei 1000 metri", aggiunge l'esperto. "Insomma, un assaggio di clima da fine autunno, che chiaramente attualmente rappresenta solo una linea di tendenza", conclude Giuliacci.