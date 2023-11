Meteo, arriva la tempesta Domingos: temporali e crollo termico, quando e dove

06 novembre 2023 a

a

a

Dopo Ciaran, arriva la tempesta Domingos. La tregua del maltempo durerà poco in Italia, con una nuova ondata che presto colpirà gran parte del territorio nazionale. In particolare sono attesi temporali tra Sardegna, Sicilia, Lazio, Abruzzo, Campania e Calabria, con rovesci diffusi su Molise, Puglia e Basilicata. Insomma, la tempesta Domingos colpirà in maniera più pesante soprattutto il centro-sud, dopo che quella Ciaran ha messo in ginocchio diverse regioni del centro-nord, a partire da Toscana e Veneto.

"Grave errore". Gasparri accusa Giani e Schlein: maltempo, "di cosa dovranno rispondere"

Stando alle previsioni il tempo peggiorerà drasticamente nella seconda metà della settimana, con le temperature che sono destinate a scendere nuovamente e le piogge, anche abbondanti, che la faranno da padrone. Rovesci e temporali dovrebbero interessare il prima il centro-nord, dopodiché raggiungeranno il sud e si faranno probabilmente più intensi. A partire dalla serata di giovedì 9 novembre dovrebbe quindi verificarsi una nuova ondata di maltempo, che si farà sentire soprattutto nel corso della giornata di venerdì 10 e di sabato 11. In quei giorni è previsto un nuovo intenso fronte, collegato al vortice proveniente dal Regno Unito.

"Fino al 13 novembre": Mario Giuliacci firma la peggiore delle meteo-sentenze

Anche nella giornata di domenica 12 novembre potrebbero verificarsi diversi rovescio, dopodiché l’Italia dovrebbe vedere un miglioramento climatico pur restando sempre vivo l rischio di nuove perturbazioni in transito. La porta atlantica potrebbe parzialmente chiudersi, stante la rimonta dell'alta pressione sull'Europa sudoccidentale che potrebbe gradualmente spingersi verso l'Italia. Dopo una prima fase ancora instabile il tempo potrebbe progressivamente migliorare con tempo più soleggiato e mite. Possibile estate di San Martino da confermare.