Treviso, la prof di matematica: "Ebrei, Hitler aveva ragione". Verso la sospensione

È stata sospesa la professoressa di matematica Hanae Hammoud che ha pubblicato sui suoi profili social un pesantissimo attacco agli ebrei. Uno sfogo che ha fatto saltare la sua cattedra di docente alla scuola internazionale H-Farm di Roncade di Treviso.

La donna, insegnante di origine libanese, in un momento rabbia - come riporta Il Corriere del Veneto - ha postato sul suo account Instagram un video che mostra gli orrori della guerra tra Israele e Palestina corredato da un messaggio agghiacciante: "Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei". Le immagini, che sono state pubblicate in una stories, ha poi spiegato la stessa professoressa ai dirigenti scolastici, sono rimaste online per pochi minuti. Poi sono state rimosse. Ma tanto è bastato perché quelle parole scatenassero la polemica.

Una sua studentessa ha infatti visto il contenuto e ha fatto degli screenshot per immortalare quelle stories e mostrarle ai suoi genitori.

La foto inneggiante a Hitler ha fatto subito il giro delle chat dei genitori di altri studenti e il caso è finito sul tavolo della presidenza della scuola. Hammoud ha raccontato ai dirigenti scolastici di vivere un momento di forte difficoltà psicologica per la drammatica situazione in Medio Oriente. Le giustificazioni fornite dalla docente però non sono bastate ad assolverla. La scuola di Roncade infatti promuove da sempre modelli di inclusività, multiculturalità e si fa vanto della provenienza internazionale degli studenti e dei docenti. Forse lei non è la persona più adatta.