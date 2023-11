Meteo, "estate di San Martino" addio: quando arriva la tempesta di gelo

16 novembre 2023 a

Temporali e vento nel weekend: secondo le previsioni di 3BMeteo, i primi segnali del maltempo arriveranno già nella serata di giovedì 16 novembre, soprattutto al Nordovest, in Sardegna e sull'alto Tirreno. E la causa è l'avvicinamento di una perturbazione in discesa dal Nord Atlantico. Poi nella notte di venerdì 17 rovesci e temporali raggiungeranno parte della Sardegna e della Toscana, con qualche piovasco fin sul settore tirrenico centrale.

La perturbazione colpirà solo in minima parte il Settentrione. Si concentrerà soprattutto al Centro-Sud. In calo le temperature, con l'aria fredda che affluirà dalle alte latitudini europee, mandando via quella calda presente da inizio settimana. Nei giorni scorsi, infatti, alcune zone del Paese hanno vissuto la cosiddetta "estate di San Martino".

Per quanto riguarda la giornata di venerdì 17 novembre, sarà caratterizzata un po' ovunque da giornate nuovolose ma tempo stabile, fatta eccezione per il Centro. Mentre in serata si assisterà a un peggioramento sul versante adriatico con piogge e temporali in Puglia. Più soleggiato sul resto della Sicilia. In Sardegna variabilità con qualche pioggia al mattino, poi ampie schiarite. Sabato 18, invece, la giornata sarà in gran parte soleggiata, ad eccezione di un po' di instabilità sulle regioni del medio-basso Adriatico. Infine, domenica 19 l'anticiclone rimarrebbe saldo sul Centro-Sud, mentre il Nord e l'alto Tirreno rimarrebbero solo in parte esposti a una circolazione umida occidentale legata ai fronti atlantici.