Meteo, "saccatura atlantica": un terremoto, cosa accadrà nella seconda metà di novembre

Il clima mite vissuto a metà novembre non durerà a lungo. Secondo gli esperti i modelli matematici dimostrano un'evoluzione del tempo per la prima metà della prossima settimana. "Una saccatura atlantica", la definiscono i meteorologi di 3BMeteo, alimentata da aria fredda di matrice artica marittima. Quest'ultima punterà il Mediterraneo e metterà in campo sull'Italia un'insidiosa circolazione di bassa pressione.

Già nella giornata di lunedì 20 novembre nubi e pioggia interesseranno l'area tirrenica. Però solo tra martedì e mercoledì il vortice potrà portare temporali nelle regioni centro meridionali. Diverso discorso, invece, per il Nord, dove si avvertiranno correnti fredde di Bora che potranno addossare nubi essenzialmente sull'Emilia Romagna, in particolare a ridosso dell'Appennino. Le temperature saranno dunque in diminuzione. E non è esclusa la neve in Appennino, con venti forti a rotazione ciclonica e con Bora intensa sul Triestino.

Ecco poi che tra mercoledì e giovedì il vortice si sposterà verso lo Stretto di Sicilia. Il tempo dovrebbe migliorare al Centro ma restare ancora molto instabile o perturbato al Sud, soprattutto tra Calabria, Puglia e Sicilia. Solo venerdì il miglioramento dovrebbe essere generale. Ma forse solo temporaneo, con il maltempo che caratterizzerà l'Italia in vista del nuovo inverno.