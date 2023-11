Meteo, vortice di bassa pressione: giorno per giorno, la settimana del gelo

20 novembre 2023 a

Attenzione, arriva l'inverno. Un imponente vortice di bassa pressione si dirige verso l'Italia, preannunciando un significativo cambiamento delle condizioni atmosferiche con l'arrivo di correnti fredde provenienti dal nord. Le previsioni indicano un susseguirsi di eventi meteorologici che influenzeranno diverse regioni del paese fino a giovedì: questo è quanto mette in evidenza l'ultimo bollettino meteo degli esperti di 3bmeteo.com.

Lunedì, l'inizio della formazione del minimo sul Mar Ligure determinerà un aumento di nuvole e piogge leggere su alcune zone, in particolare Liguria, Toscana, Lazio e Campania, mentre altre regioni potrebbero godere ancora di condizioni di cielo sereno. Martedì, con il minimo che si sposterà sull'Italia centrale, ci aspettiamo un incremento dell'instabilità, con rovesci e temporali che colpiranno prevalentemente quest'area, insieme ad alcune regioni limitrofe come Emilia Romagna, Sardegna e Campania. Si prevedono anche nevicate sulle cime dell'Appennino a quote più elevate.

Mercoledì, il minimo si estenderà sul Tirreno meridionale, portando un'ulteriore fase di instabilità che coinvolgerà principalmente il Sud e alcune zone del Centro, con rovesci, temporali e possibili nevicate sull'Appennino centrale a quote inferiori. Le temperature subiranno ulteriori cali, mentre i venti, soprattutto settentrionali al Centro-Nord e meridionali al Sud, si intensificheranno, contribuendo a generare mari agitati con possibili mareggiate.

Giovedì, il minimo si concentrerà sullo Stretto di Sicilia, portando un aumento dell'instabilità soprattutto sull'Isola, Calabria, Basilicata e Puglia, mentre altrove le schiarite potrebbero prevalere. Le temperature subiranno ulteriori lievi cali e i venti, provenienti dai quadranti nord-orientali o orientali, manterranno condizioni di agitazione nei mari, con possibili mareggiate locali.

Tuttavia, è importante sottolineare che le tempistiche e le localizzazioni di questi fenomeni atmosferici potrebbero subire variazioni nei prossimi giorni. I modelli metereologici, infatti, da qui al termine della settimana potrebbero anche riservare delle sorprese.