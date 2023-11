Giulia Cecchettin, "accanto al suo corpo": cosa hanno trovato

26 novembre 2023 a

a

a

Accanto al corpo di Giulia Cecchettin, la studentessa di 22 anni uccisa dall'ex Filippo Turetta, è stato ritrovato un libro per l'infanzia dal titolo "Anche i mostri si lavano i denti”: si tratta di un’opera di Jessica Martinelli, disegnatrice e illustratrice per bambini veneta. Repubblica ricorda che il sogno di Giulia era quello di diventare illustratrice di volumi per i più piccoli. Proprio per questo si era iscritta a un corso a Reggio Emilia. Possibile che il ritrovamento di questo libro ora sia solo una coincidenza?

Il libro, che è rivolto a bimbi di tre anni, online viene descritto così: “Lo sai che anche i mostri si lavano i denti? Non ci credi? Chiedilo al Mostro fatto di capelli o a quello che sta sotto il letto. E lo sai perché lo fanno? Perché c'è un mostro ancora più terribile che se la prende con tutti, ma soprattutto con chi non si lava i denti”.

La Nuova Venezia, uno dei quotidiani che ha parlato di questo rinvenimento, ha fatto sapere che gli oggetti repertati durante i sopralluoghi sono una ventina: un mocassino nero di Giulia, un rotolo di sacchi neri di plastica, fazzoletti sporchi di sangue. Non sono stati ritrovati, invece, né il cellulare della ragazza, che risulta spento da sabato 11 novembre alle 22.45, né il computer su cui aveva scritto la sua tesi di laurea.