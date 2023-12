Meteo, arriva il "vetrone": ghiaccio, dove si corrono grossi rischi

01 dicembre 2023 a

Arriva il freddo vero questo weekend e potrebbe presentarsi il fenomeno, "raro ma non troppo" del gelicidio. Di cosa si tratta? Secondo quanto riporta il sito 3bMeteo, si tratta di una precipitazione che "in origine, ad alta quota, parte in forma nevosa. Il fiocco, cadendo, attraversa strati di aria via più caldi man mano che perde quota, fino a trovarsi in un ambiente in cui la temperatura supera gli 0 gradi e inizia la sua fusione in goccia di pioggia".

Fin qui, tutto normale. Ma attenzione, perché avvicinandosi al suolo il fiocco che s' è già trasformato in goccia di pioggia "torna a cadere in un ambiente sotto zero, a causa delle forti inversioni termiche prossime al suolo che d'inverno possono essere molto pronunciate sulle vaste pianure ma anche sulle conche dei fondovalle. La gocce non avranno più il tempo di ritrasformarsi in neve" e diventeranno "pioggia congelantesi o gelicidio (in inglese freezing rain), molto pericolosa per le lastre di ghiaccio che essa provoca".

Questo strato di ghiaccio viene chiamato "vetrone", "un fenomeno molto pericoloso per la circolazione stradale a causa della scarsissima aderenza di qualunque tipo di pneumatico, ma anche per i pedoni", si legge sul sito.

Il vetrone è più frequente laddove siano "agevolate le inversioni termiche e le sacche fredde possono rimanere incastrate nei bassi strati quindi vallate alpine e appenniniche in generale ma in modo particolare basso Piemonte, Appennino ligure ed emiliano. Più raramente episodi di gelicidio si possono verificare anche in Pianura Padana e (ancor meno) sulle pianure interne del Centro".