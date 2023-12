Venezia, il giro in gondola finisce malissimo: il video virale

Roberto Tortora 04 dicembre 2023 a

Se la poetessa Madlena Serdyuk, innamoratissima di Venezia, recita: “Qui come fantasmi col favor della notte sui canali scivolano le gondole..”, non altrettanto possono dire quattro turisti orientali a Rio de la Verona, in sestiere di San Marco, nei pressi del teatro La Fenice, che nei canali ci si sono fatti un bel tuffo, da una gondola che, più che scivolare, si è completamente ribaltata. La colpa, a quanto pare, non sarebbe del gondoliere e di una manovra errata, bensì proprio dei passeggeri, che non hanno rispettato le indicazioni di sicurezza, facendo rovesciare l’imbarcazione. La gondola stava per passare sotto un ponte e, in quei casi, occorre il massimo bilanciamento dei pesi a bordo. Nonostante il gondoliere avesse intimato di non spostarsi e di star fermi, perché ogni movimento era pericoloso, i turisti disobbedienti, invece, si sono mossi e quasi tutto il peso è finito su unico lato. Risultato? La gondola si è sbilanciata e si è totalmente capovolta.

Il gondoliere, finito in acqua pure lui, è riuscito a salvare uno dei turisti subito, portandolo a riva. Poi si è rituffato e ha recuperato gli altri. Per fortuna, nulla di drammatico, anche per il canale in quel punto aveva una profondità minima. C’è stata, però, tanta paura, quella sì, oltre al freddo preso con gli abiti dei turisti completamente fradici. Il fatto, ovviamente, è stato ripreso da passanti e residenti ed è inevitabilmente finito sui social, raccogliendo una valanga di like e i commenti più disparati sulla pagina Facebook “Venezia non è Disneyland”, che raccoglie notizie e video in cui si denuncia l’incuria di una città così delicata. Un utente fa i complimenti al gondoliere: “Mi ricordo di quanto era complicato stare in piedi su un sandalo a vogare a prua, figurarsi muoversi su una gondola .. bravo al gondoliere, che ha assistito e protetto i suoi clienti”. Un altro, più semplicemente, afferma: “Bravissimo....... è stato un eroe”.