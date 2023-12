Meteo, freddo e maltempo, Sottocorona: "Quando cambia tutto"

05 dicembre 2023 a

Le temperature sono crollate, è caduta la neve ma "farà ancora freddo?". Paolo Sottocorona, nel suo quotidiano bollettino meteo in diretta a Omnibus su La7, nella puntata di oggi 5 dicembre avverte che in realtà non ci sarà un "gran freddo" perché "queste nuvole che abbiamo visto arrivare al Nord e portare precipitazioni arrivavano dall'Atlantico e portavano aria umida ma temperata. Al Nord c'era più freddo, c'è stata anche qualche nevicata ma quantità minime", ha spiegato il meteorologo. "Lontano vediamo altre perturbazioni in arrivo".

Qui le previsioni del tempo di Paolo Sottocorona a Omnibus

"La fase più intensa sembra passata", ha proseguito Sottocorona. In particolar modo, "sembra scesa al Sud la parte più intensa della perturbazione". Atteso un "miglioramento al Nord". Al Centro, tuttavia, almeno in una parte della giornata, ci saranno "fenomeni di una certa consistenza" e "precipitazioni intense" e "soprattutto al Sud sul versante tirrenico". Domani, invece, "questo maltempo si attenua". Questo vuol dire che troveremo "solo qualche pioggia residua, moderata al Sud e ampie schiarite al Nord e al Centro", ha continuato il meteorologo.

La situazione sarà stabile nella giornata di giovedì 6 dicembre "appena incerta al Sud". Paolo Sottocorona, tuttavia, ha avvisato: "Non contate sulla giornata di venerdì perché qualcosa sicuramente cambia di nuovo".

Per quanto riguarda le temperature minime, esse sono "molto basse al Nord, anche sotto zero", mentre "al Centro e al Sud hanno avuto un brusco aumento", ha concluso l'esperto.