Giulia Cecchettin, la diretta dei funerali: c'è anche Carlo Nordio, l'omaggio di Mattarella

Si tengono oggi 5 dicembre alle 11 i funerali di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta che ora si trova in carcere a Verona. Le esequie si terranno nella Basilica Santa Giustina di Padova e saranno officiate dal vescovo della città, Claudio Cipolla. Si attende l'arrivo di migliaia di persone, pronte a dare l'ultimo saluto alla ragazza. Per questo sono stati installati due maxi schermi all'esterno della chiesa. Il papà di Giulia, Gino Cecchettin, leggerà un messaggio durante i funerali. Segui la diretta.

Ore 10,51 - In chiesa le corone delle alte cariche dello Stato

Nella basilica di Santa Giustina a Padova, dove stanno per iniziare i funerali di Giulia Cecchettin, ci sono le corone funebri del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei presidenti di Camera e Senato

Ore 10,33 - Nordio sarà ai funerali

Secondo quanto apprende Lapresse il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parteciperà ai funerali di Giulia Cecchettin, la studentessa di 22 anni uccisa brutalmente dal suo ex fidanzato Filippo Turetta.

Ore 10,20 - Sul sagrato la corona di fiori di Mattarella

Sul sagrato della basilica di Padova ci sono la gigantografia di Giulia che è stata spostata dal comune di Vigonovo e una corona di fiori del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ore 10.12 -L'arrivo di Zaia e Giordani

Alle 10.25 sono arrivati in chiesa il governatore del Veneto Luca Zaia insieme al sindaco di Padova Sergio Giordani (con fascia tricolore). Entrambi hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Il piazzale antistante la basilica si sta riempiendo. Il piano della questura parla di 10mila persone attese.

Ore 10.00 - Padova, stop alle lezioni all'Università

Lezioni sospese all'Università di Padova in occasione dei funerali di Giulia Cecchettin, che proprio all'ateneo del Bo era studentessa laureanda in ingegneria biomedica. In segno di lutto la rettrice Daniela Mapelli ha disposto, fino alle ore 14, la sospensione delle lezioni, e per tutto il giorno l'esposizione a mezz'asta delle bandiere. Mapelli parteciperà con una delegazione dell'Ateneo alla cerimonia funebre.

Ore 9,58 - Nella basilica 40 familiari stretti

Saranno 40 i familiari stretti e 360 gli amici e conoscenti di Giulia Cecchettin che potranno accedere alla Basilica di Padova, dove stamattina verranno celebrati i funerali della giovane uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Alle esequie presiedute dal vescovo di Padova, Claudio Cipolla saranno presenti anche 30 membri dei consigli pastorali di Vigonovo e Saonara e i compagni di classe di Davide, il fratello minore di Giulia, la classe 4C dell’Istituto Fermi. Ci saranno 20 studenti, 8 professori, il preside e i 2 vicepresidi.

Ore 9,50 - A Padova imponenti misure di sicurezza

È iniziato alle 8.30 l’ingresso delle persone accreditate al varco di polizia per i funerali di Giulia Cecchettin. I funerali si terranno stamattina alle 11 e saranno officiati dal vescovo di Padova, Claudio Cipolla. Imponenti le misure di sicurezza: oltre 200 persone tra polizia, carabinieri, guardia di finanza polizia penitenziaria, unità speciali antiterrorismo e antisabotaggio.

Ore 9,41 - Lutto regionale e bandiere a mezz'asta in Veneto

Questa mattina, giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, sono state poste a mezz'asta le bandiere delle sedi della Regione Veneto, in ossequio alla giornata di lutto regionale, decretata dal Presidente Luca Zaia, in coordinamento con le Prefetture del Veneto. Per tutta la notte Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, è stato anche illuminato di rosso.