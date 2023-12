Covid, contagi in crescita del 94%. E la Liguria è un caso: le cifre

05 dicembre 2023 a

Nel giorno della cabina di regia straordinaria convocata da Francesco Vaia, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, su Covid e contagi, ecco l'ultimo rapporto Gimbe sull'andamento del virus. Dopo circa un mese di sostanziale stabilità del numero dei nuovi casi settimanali, da 3 settimane consecutive si rileva la progressiva ripresa della circolazione virale.

Infatti, secondo il Gimbe, dalla settimana 2-8 novembre a quella 23-29 novembre il numero dei nuovi casi settimanali è aumentato da 26.855 a 52.175 (+94,3%), il tasso di positività dei tamponi dal 13,6% al 18,8%, l'incidenza settimanale da 46 casi per 100 mila abitanti ha raggiunto 89 casi per 100 mila abitanti, la media mobile a 7 giorni da 3.469 casi/die il 2 novembre è salita a 7.454 casi/die il 29 novembre.

"Rispetto all'effettiva circolazione virale - commenta Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe - il numero dei contagi è largamente sottostimato perché il sistema di monitoraggio, dopo l'abrogazione dell'obbligo di isolamento per i soggetti positivi, poggia in larga misura su base volontaria. Infatti, da un lato la prescrizione di tamponi nelle persone con sintomi respiratori è ormai residuale (undertesting), dall'altro con l'utilizzo diffuso dei test antigenici fai-da-te la positività viene comunicata ai servizi epidemiologici solo occasionalmente (under-reporting)".

Un focus sul caso-Liguria, dove nella settimana 23-29 novembre si registra un peggioramento dell'incidenza Covid per 100 mila abitanti e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (13,9%) rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica (20,7%) mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (1,1%) occupati da pazienti Covid-19.