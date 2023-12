Filippo Turetta, lo scoop di Chi l'ha visto?: ecco la sua voce

07 dicembre 2023 a

Ancora una volta lo scoop è di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3. Si parla dell'omicidio di Giulia Cecchettin e del carnefice della ragazza, Filippo Turetta.

Il punto è che nelle ultime ore sono emersi degli sms che dimostravano come lui volesse avere il controllo totale sulla vita di lei, anche se Giulia lo aveva lasciato da tempo, circostanza alla quale Turetta non riusciva a rassegnarsi.

Erano i giorni che precedevano l'omicidio, si organizzava l'imminente festa di laurea di Giulia e Filippo voleva metterci becco. Voleva farlo un po' su tutto. I messaggi sono inviati ad Elena, la sorella di Giulia, e ad alcuni amici della vittima.

Non solo messaggi testuali, però: anche vocali. E la Sciarelli a Chi l'ha visto? ha fatto sentire proprio la voce di Filippo Turetta, le cui parole sono davvero inquietanti: "Ciao, volevo chiederti un'opinione. Ho raccolto tutti i dettagli che avevamo scritto per la caricatura sulla chat e ci stavano tutti, però c'erano tipo...un paio di cose. Non saprei come dire. Ad esempio le tisane, anzi da quello che so alla Giulia non piacciono le tisane. Anzi, da quello che so, non le beve. Proprio non le ha mai bevute quasi, anzi per lei sono acqua sporca, però qualcuno l'aveva detto. Che facciamo? Lo diciamo lo stesso da mettere nei dettagli?".

Frasi, quelle di Filippo Turetta, che danno la cifra della mania di controllo che coltivava. Probabilmente nell'audio l'assassino fa riferimento a un cartellone che in Veneto viene preparato dagli amici di chi si laurea proprio per ripercorrere parti importanti della sua vita, lo chiamano "il "papiro di laurea".