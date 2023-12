10 dicembre 2023 a

Guardate la foto, l’acqua di Venezia è diventata verde. Non è un fenomeno naturale, è un’altra bravata degli eco-fanatici. Si sono messi in testa di salvare il mondo e sui giornali e le televisioni passano come i nobili cavalieri del clima. Le loro proteste vanno dall’imbrattamento dei monumenti ai blitz nei musei, passando per l’interruzione del traffico. Mario Sechi dà un consiglio agli eco-attivisti: andate a lavorare.



