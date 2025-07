Auto contromano sulla A32 Torino-Bardonecchia: una donna morta, chi c'era alla guida

Altra tragedia sulle autostrade italiane: un morto e almeno due feriti sono stati estratti dai vigili del fuoco dopo un incidente stradale sulla A32 Torino-Bardonecchia, all'altezza di Borgone di Susa, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Una di queste, guidata da un anziano di 88 anni, viaggiava contromano. La vittima è la passeggera della vettura, una donna anche lei di 88 anni, che sedeva a fianco dell'uomo che è rimasto a sua volta ferito. Ferito anche l'automobilista che procedeva in senso corretto in direzione Francia. L'autostrada è chiusa in entrambi i sensi di marcia tra Borgone e Chianocco.

Il conducente della Fiat Panda contromano versa in gravi condizioni ed è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino: è stato intubato e nel violentissimo impatto ha riportato un trauma toracico, un ematoma al collo ed è prognosi riservata. Invece un trentenne, che viaggiava sulla seconda vettura, è rimasto ferito in maniera meno grave ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Rivoli (Torino).

Si tratta dunque dell'enesimo drammatico incidente causato da un errore di un automobilista contromano. La medesima dinamica si era verificata domenica scorsa sulla A4 Torino-Milano, quando un 81enne che ha imboccato l'autostrada nel senso sbagliato si è schiantato con la sua Peugeot contro un'auto sulla quale viaggiavano una donna e altri tre uomini, tutti deceduti come l'anziano. Unica sopravvissuta la 37enne, Silvia Moramarco, trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, operata per i diversi traumi subiti e che nelle scorse ore i medici stanno accompagnando a un graduale risveglio dal coma farmacologico.

Guidava contromano anche Tobias Tappeiner, ex giovane tennista e rivale di Jannik Sinner, deceduto procedendo contromano sulla A22 del Brennero nei pressi di Bolzano alle 5 del mattino del 15 giugno scorso. Nell'incidente aveva causato il ferimento di altre 5 persone, un uomo, una donna e i loro tre figli. Oggi la Procura di Bolzano ha comunicato che dalle analisi dei liquidi biologici di Tappeiner è emerso che lo stesso aveva un tasso di alcolemia pari ad 1,69 g/L.