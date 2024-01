Roma, 14enne ucciso a colpi di pistola nel parcheggio della metro C

13 gennaio 2024 a

Un quattordicenne è stato ucciso a Roma a colpi di pistola. L'omicidio è avvenuto nella notte su via Casilina, nel parcheggio della metro C Pantano della Capitale. L'allarme, riferiscono le agenzie, è scattato intorno alle 3: quando sul posto è arrivato il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo romeno. Stanno indagando i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati e il pm di Velletri per far luce sulla morte del 14enne. Non si esclude una lite tra due gruppi.