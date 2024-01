Modena, prenotano al ristorante? Arrivano con 4 elicotteri: ecco dove atterrano

22 gennaio 2024 a

Un modo del tutto inusuale di andare al ristorante. Con il rischio che la strada potesse essere ghiacciata, quattro amici emiliani, due modenesi, un parmense e un reggiano, hanno deciso di andare a mangiare in elicottero. Tutto vero. Sabato scorso i 4 si sono presentati per pranzo all’Azienda Agricola La Corte dei Vignô, nella frazione Maserno di Montese. Fin qui nulla di strano se non fosse che arrivati con quattro velivoli.

"Ho ricevuto la prenotazione telefonica per quattro e mi hanno chiesto se era possibile parcheggiare vicino al ristorante – racconta Valter Bernardoni, della Corte dei Vignô –. Ho risposto che non c’erano problemi perché abbiamo numerosi posti macchina. Ma noi veniamo in elicottero, con quattro elicotteri – ha specificato il cliente –. A quel punto ho pensato che mi prendessero in giro, invece sono arrivati puntuali e hanno atterrato nei campi attorno. Sono ripartiti verso le 15, un poco in anticipo, perché temevano che si alzasse vento. Sono rimasti soddisfatti e hanno assicurato che ritorneranno, ancora in elicottero".

La Corte dei Vignô, che si trova in via Rossa 5101, si trova a 630 metri di altitudine. "I quattro nuovi clienti sono venuti per gustare la fiorentina – spiega ancora il proprietario –, la nostra specialità prevalente, cotta al tavolo sulla pietra lavica. Gliela prepariamo e portiamo il braciere sul tavolo e loro se la cuociono a piacere. Prima hanno consumato l’aperitivo in cantina, dove io faccio salsiccia e salami".