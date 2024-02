Piazza del popolo, gli animalisti sfregiano la fontana: "Ruggito di libertà!"

01 febbraio 2024 a

a

a

Blitz animalista a Roma. Il gruppo "Ribellione animale" ha imbrattato la Fontana dei Leoni a Piazza del Popolo. Due giovani, appartenenti all'associazione, hanno gettato vernice lavabile gialla e rossa sull'opera e sulla base in marmo dell'obelisco. La protesta è stata indetta contro i circhi e i maltrattamenti sugli animali. Così come si legge due leoni nello striscione esposto: "Basta animali nei circhi". Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Roma Centro e della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina.

Le persone fermate, un uomo e una donna, si trovano ora in caserma. Entrambi saranno denunciati per danneggiamento. Sui social, in alcuni post, viene resa nota la nuova battaglia: "Diamo il lancio alla nuova campagna Kimba, Ruggiti di libertà" si legge. Quest'ultima è stata ispirata dalla Ribellione di Kimba, il leone prigioniero scappato dal circo lo scorso 11 novembre a Ladispoli. "Costretto a esibirsi quasi ogni giorno per poi tornare in un’angusta gabbia - dicono gli attivisti - Kimba sceglie di fuggire dal regime di agonia e sfruttamento a cui è sottoposto. La fuga di Kimba è quindi un atto di Ribellione, di Resistenza e di autodeterminazione".

Gli animalisti non sono nuovi a manifestazioni di questo tipo. Mesi fa, sempre il collettivo "Ribellione Animale" ha imbrattato l’ingresso e le vetrate del palazzo della Regione Lombardia con il letame. Le autrici dell’atto dimostrativo hanno steso uno striscione con la scritta "Stop sussidi agli allevamenti". Al centro il via libera della Regione all’uccisione dei 9 maiali del Santuario Progetto Cuori Liberi.

E ancora, i membri del gruppo denominato "Centopercentoanimalisti" hanno contestato la politica della giunta Fugatti sulla gestione degli orsi e, in particolare, dell’ordinanza di abbattimento di Jj4. Come? Hanno colorato di rosso "sangue" l’acqua nella fontana del Nettuno del centro storico di Trento. In quel caso la fontana non ha riportato danni, ma i costi di ripristino non sono stati pochi.